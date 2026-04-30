Fußballsonntag im Moselstadion - Polizei informiert über Einsatz



Die Polizeidirektion Trier wird das Fußballspiel mit einem Sondereinsatz begleiten um einen sicheren und friedlichen Spieltag für alle Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Das umfassende Sicherheitskonzept beinhaltet unter anderem auch den Einsatz einer Drohne zur Lagebeurteilung aus der Luft.



Rund um das Moselstadion muss am Sonntag mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen gerechnet werden. Da Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe nur begrenzt vorhanden sind, wird empfohlen, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.



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