Fußballfreitag in Trier – Bilanz der Polizei



Die An- und Abreise der Zuschauerinnen und Zuschauer verlief überwiegend geordnet und ohne besondere Vorkommnisse.

Während des Spiels herrschte eine insgesamt friedliche und sportliche Atmosphäre. Beide Fanlager verhielten sich kooperativ und hielten sich weitgehend an die geltenden Sicherheitsbestimmungen. Polizeiliche Maßnahmen waren lediglich in geringem Umfang erforderlich.

Nach Spielende verließen die Zuschauerinnen und Zuschauer das Stadion geordnet. Auch die anschließende Abreise der Fans verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.

„Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatztag friedlich und nahezu störungsfrei. Größere Einsatzanlässe oder relevante Sicherheitsstörungen wurden nicht festgestellt“, fasst die Einsatzleiterin Polizeidirektorin Romy Berger zusammen.



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