Trier
Fußballfreitag in Trier – Bilanz der Polizei
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Die Polizei zieht nach dem Spiel der Eintracht Trier gegen die Kickers aus Offenbach im Moselstadion am heutigen Freitag, eine positive Bilanz.

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Die An- und Abreise der Zuschauerinnen und Zuschauer verlief überwiegend geordnet und ohne besondere Vorkommnisse.
Während des Spiels herrschte eine insgesamt friedliche und sportliche Atmosphäre. Beide Fanlager verhielten sich kooperativ und hielten sich weitgehend an die geltenden Sicherheitsbestimmungen. Polizeiliche Maßnahmen waren lediglich in geringem Umfang erforderlich.
Nach Spielende verließen die Zuschauerinnen und Zuschauer das Stadion geordnet. Auch die anschließende Abreise der Fans verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.
„Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatztag friedlich und nahezu störungsfrei. Größere Einsatzanlässe oder relevante Sicherheitsstörungen wurden nicht festgestellt“, fasst die Einsatzleiterin Polizeidirektorin Romy Berger zusammen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344010
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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