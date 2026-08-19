Fußball: Polizeieinsatz anlässlich des DFB-Pokalspiels am Samstag

Um 18 Uhr trifft der SV Eintracht Trier auf den Bundesligisten RB Leipzig.



Die Trierer Polizei wird rund um und im Stadion mit starken Kräften präsent und jederzeit ansprechbar sein und setzt dabei auf bewährte Einsatzkonzepte. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte wird außerdem erneut eine Polizeidrohne zur Lagebeurteilung aus der Luft eingesetzt.

"Unsere Aufstellung für den Spieltag steht und wir freuen uns auf ein packendes Pokalspiel im ausverkauften Moselstadion. Wir appellieren an beide Fanlager, den Sport und die stimmungsvolle Unterstützung der eigenen Mannschaft am Samstag im Vordergrund stehen zu lassen. Die Trierer Polizei wird präsent, ansprechbar und wachsam, aber grundsätzlich zurückhaltend sein, solange die Spielregeln eingehalten werden.", sagt Polizeidirektor Christian Hamm, der den Einsatz leiten wird.



Aufgrund des ausverkauften Pokalspiels wird es wie üblich zu

umfangreichen Verkehrsmaßnahmen und Sperrungen rund um das

Moselstadion kommen. Dies betrifft vor allem folgende Straßen: -

Sperrung der Zufahrt Zeughausstraße / Wilhelm-Leuschner Straße in

Richtung Zeughausstraße und Zeughausstraße ab Ecke Engelstraße inkl.

Zufahrt / Ausfahrt Kloschinskystraße - Sperrung der Straße Am Stadion

aus Richtung Zurmaiener Straße - Halbseitige Sperrung der rechten

Fahrbahn ab Höhe der Haus-Nr. 65 bis vor den Kreuzungsbereich

Zurmaiener Straße/Am Stadion bzw. an der Hospitalsmühle



Nach derzeitigem Kenntnisstand wird es zudem einen Fanmarsch von der Porta Nigra zum Stadion geben. Durch diesen wird es ab etwa 15 Uhr zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen der Porta Nigra und dem Stadion kommen.



Empfehlungen zur Verkehrslage:



Aufgrund des an Samstagen ohnehin hohen Verkehrsaufkommens in der Stadt und den begrenzten Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld des Stadions, empfiehlt die Polizei die Anreise mit Bus und Bahn nach Trier.



Besonders praktisch: Die Nutzung des ÖPNV ist bereits im Ticket enthalten und somit kostenfrei. Alle Fußballfans können bequem, stressfrei und ohne ewige Parkplatzsuche zum Stadion gelangen.

Zudem besteht die Möglichkeit Park and Ride Angebote in Anspruch zu nehmen.

Speziell für mit dem PKW anreisende Fans, explizit auch für Gästefans aus Leipzig, empfiehlt die Polizei, diese z.B. vom Parkplatz an der Hochschule Trier an der B51 aus in Anspruch zu nehmen.



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Marc Fleischmann

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