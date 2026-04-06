Der/die Besitzer des Tieres konnten noch nicht ermittelt werden.

Innerhalb der Ortslage Ellweiler wurden Zeugen auf das Tier aufmerksam und verständigten die Polizei. Augenscheinlich ist der Hund unverletzt. Er trägt kein Halsband und befindet sich derzeit in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Birkenfeld.

Hinweise zu dem Besitzer bitte telefonisch an 06782 9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Tel: 06782 9910





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