Am Donnerstag, den 03.09.2026 gegen 13:00 Uhr, entdeckte eine Verkehrsteilnehmerin einen kleinen weißen Zwergspitz nahe der B50 Höhe Bitburg-Stahl. Der zutrauliche Hund wurde anschließend bei der Dienststelle in Bitburg abgegeben. Der/die Besitzer des Tieres konnten noch nicht ermittelt werden.
Hinweise zu dem Besitzer bitte telefonisch an die Polizei in Bitburg.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Straße 10
54634 Bitburg
Telefon: 06561-9685-0
E-Mail: pibitburg@polizei.rlp.de
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Fundhund Zwergspitz
Am Donnerstag, den 03.09.2026 gegen 13:00 Uhr, entdeckte eine Verkehrsteilnehmerin einen kleinen weißen Zwergspitz nahe der B50 Höhe Bitburg-Stahl. Der zutrauliche Hund wurde anschließend bei der Dienststelle in Bitburg abgegeben. Der/die Besitzer des Tieres konnten noch nicht ermittelt werden.