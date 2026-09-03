Fundhund Zwergspitz

Am Donnerstag, den 03.09.2026 gegen 13:00 Uhr, entdeckte eine Verkehrsteilnehmerin einen kleinen weißen Zwergspitz nahe der B50 Höhe Bitburg-Stahl. Der zutrauliche Hund wurde anschließend bei der Dienststelle in Bitburg abgegeben. Der/die Besitzer des Tieres konnten noch nicht ermittelt werden.



Hinweise zu dem Besitzer bitte telefonisch an die Polizei in Bitburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon: 06561-9685-0

E-Mail: pibitburg@polizei.rlp.de





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