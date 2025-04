Fund: Tote getiegerte Hauskatze

Im Rahmen der Bestreifung des Dienstgebietes wurde auf der Birkenfelder Straße, ca. 50m hinter dem Ortsschild in Fahrtrichtung Birkenfeld gesehen, eine tote getiegerte Hauskatze aufgefunden. Das Tier wurde von der Fahrbahn entfernt und im rechten Grünstreifen "abgelegt". Das Tier wies keine äußerlichen Verletzungen auf, scheint aber dem Anschein nach angefahren worden zu sein. Sollten besorgte Katzenbesitzer in den nächsten Tagen ihre Hauskatze vermissen, kann sich jederzeit gerne an hiesige Dienststelle gewandt werden. Lichtbilder der Katze liegen vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

