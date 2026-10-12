An dem Reisebus hatte sich eine Kofferraumklappe während der Fahrt geöffnet und ein Reisekoffer war herausgefallen.
Dieser wurde durch den Zeugen von der Straße entfernt und bei der Polizeiinspektion Wittlich abgegeben.
Es fanden sich keine Hinweise auf den Eigentümer des Koffers, so dass dieser am 12.10.2026 beim Fundbüro abgegeben wird.
Rückfragen bitte an:
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54516 Wittlich
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Fund eines Reisekoffers
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