Wittlich
Fund eines Reisekoffers
Symbolbild
dpa

Am 11.10.2026 gegen 21:50 Uhr meldete sich ein Zeuge, welcher hinter einem Reisebus auf der Landstraße 53 zwischen Wittlich und Platten unterwegs war.

Lesezeit 1 Minute



An dem Reisebus hatte sich eine Kofferraumklappe während der Fahrt geöffnet und ein Reisekoffer war herausgefallen.

Dieser wurde durch den Zeugen von der Straße entfernt und bei der Polizeiinspektion Wittlich abgegeben.

Es fanden sich keine Hinweise auf den Eigentümer des Koffers, so dass dieser am 12.10.2026 beim Fundbüro abgegeben wird.

Rückfragen bitte an:

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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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