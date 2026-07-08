Fund eines herrenlosen Fahrrads





Da eine Eigentumszuordnung nicht möglich war, wird das Rad im Laufe des heutigen Tages an das Fundbüro der Stadt Wittlich übergeben.



Der Eigentümer möge sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis nach dort melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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