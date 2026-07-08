Wittlich
Fund eines herrenlosen Fahrrads

Symbolbild

dpa

Am 07.07.2026 gegen 19:54 Uhr wurde im Bereich der Petrusstraße in Wittlich-Wengerohr ein herrenloses Fahrrad (Rockrider 520, schwarz/grau/blau) aufgefunden.



Da eine Eigentumszuordnung nicht möglich war, wird das Rad im Laufe des heutigen Tages an das Fundbüro der Stadt Wittlich übergeben.

Der Eigentümer möge sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis nach dort melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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