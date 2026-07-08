Da eine Eigentumszuordnung nicht möglich war, wird das Rad im Laufe des heutigen Tages an das Fundbüro der Stadt Wittlich übergeben.
Der Eigentümer möge sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis nach dort melden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Fund eines herrenlosen Fahrrads