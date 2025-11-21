Fund eines Fahrrades

Am 20.11.2025 gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über ein offenbar herrenloses Fahrrad im Bereich des Fahrradwegs an der Landstraße 52 im Bereich Altrich.





Das Fahrrad, ein Fischer Alu Mountainbike in der Farbe schwarz-silber konnte aufgefunden werden.



Es ergaben sich vor Ort keinerlei Hinweise auf eine Gefahrenlage oder strafbares Verhalten.



Das Fahrrad wurde sichergestellt und in der Folge dem Fundbüro übergeben.



