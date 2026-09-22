Für den Jugendschutz: "Testkäufe" von Alkohol und Vapes im Stadtgebiet Trier





Gemeinsam mit der Jugendschutzbeauftragten der Stadt Trier führten Polizeibeamtinnen des Sachgebiets Jugend am Mittwoch, 16. September, eine Reihe sogenannter Testkäufe durch. Dabei versuchte eine Jugendliche im Auftrag von Stadt und Polizei in zehn verschiedenen Geschäften Spirituosen oder Tabakwaren zu kaufen. Im Normalfall sollten die Verkäuferinnen oder Verkäufer vor Abgabe den Ausweis prüfen und die gewünschten Produkte nicht an Minderjährige verkaufen.



In zwei Fällen fand allerdings keine Altersprüfung statt, die Testkäuferin konnte hier Tabakwaren kaufen. Einmal wurde ihr sogar Beratung für die Verwendung der E-Zigaretten angeboten. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wurden gefertigt. Nach jedem Testkauf gaben sich Polizei und Jugendschutzbeauftragte zu erkennen, veranlassten die Rückabwicklung des Kaufs und führten ein lobendes oder mahnendes Gespräch mit dem Verkaufspersonal.



Grundsätzlich ziehen Stadt und Polizei ein positives Fazit aus den Kontrollen. Die meisten Geschäfte hielten die geltenden Regelungen zum Jugendschutz ein, nur in wenigen Ausnahmen wurden bei den Kontrollen Vapes an Minderjährige verkauft. Der Verkauf von Alkohol wurde in zwei der zehn Geschäfte getestet, beide hielten sich an die geltenden Bestimmungen - die Jugendliche ging leer aus. Auch zukünftig werden ähnliche Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet durchgeführt werden. Der Erfolg der Testkäufe ist messbar: Einige Geschäfte waren letztes Jahr noch durchgefallen, verhielten sich jetzt aber vorbildlich und hatten teilweise sogar die geltenden Jugendschutzbestimmungen im Laden aufgehängt.



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