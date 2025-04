Frontalzusammenstoß aufgrund von Alkoholkonsum

Am frühen Abend des 06.04.25 kam es auf der L32 im Bereich Balesfeld zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Hierbei wurden die Fahrerin eines weißen Kleinwagens sowie der entgegenkommende Fahrer eines schwarzen SUV verletzt. Aufgrund des massiven Frontalzusammenstoßes entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 EUR.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet der 34-jährige Fahrer des SUV in den Gegenverkehr. Bei ihm wurde darüber hinaus ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille festgestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten, eine Blutprobe entnommen sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Neben der Polizei Bitburg waren die Feuerwehr Neidenbach, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Kyllburg vor Ort.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell