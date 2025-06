Frontalzusammenstoß auf der L150 zwischen PKW und LKW - 2 Unfallbeteiligte tödlich verletzt

Laut aktuellem Ermittlungsstand befuhr der mit 2 Personen besetzte PKW die L150 in Fahrtrichtung Mehring und geriet in dem Steigungsstück zwischen Büdlicherbrück und der Autobahnanschlussstelle Mehring aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hierbei kollidierte der PKW frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Der 76 jährige Fahrzeugführer des PKW und dessen 68 jährige Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle. Der 54 jährige Fahrer des LKW erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die L150 musste zur Unfallaufnahme bis ca. 19:30 Uhr voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen Hermeskeil, Schweich und Morbach, die Polizeiautobahnstation Schweich sowie das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier. Des Weiteren waren der Rettungsdienst mit Hubschrauber und Notarzt, die freiwilligen Feuerwehren Thalfang, Büdlich und Heidenburg sowie die Straßenmeisterei Thalfang im Einsatz.



