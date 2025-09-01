Frontalzusammenstoß auf der B 268 - 2 Personen verletzt

Am Montag, 01.09.2025, ereignete sich gegen 11.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 268, kurz vor der Abfahrt nach Niedermennig.



Zwei Pkw, ein Peugeot und ein VW, jeweils besetzt mit einer Fahrerin, gerieten im Gegenverkehr frontal ineinander.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden im Anschluss in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Die B 268 musste zur Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung für ca. 60 Minuten vollgesperrt werden.



