Friedliche Versammlung auf der BAB60-Brücke im Bereich Grenzübergang Steinebrück/ Winterspelt

Merz muss weg" statt. An der Versammlung nahmen rund 15 Personen teil.
Die Versammlung verlief aus Sicht der Polizei störungsfrei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Prüm begleiteten die Veranstaltung vor Ort. Zudem war die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm als zuständige Versammlungsbehörde anwesend.
Im Verlauf der Versammlung wurden keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Störungen des Versammlungsgeschehens waren ebenfalls nicht zu verzeichnen. Die Teilnehmer machten friedlich von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch.
Für den örtlichen Verkehr ergaben sich lediglich geringfügige Beeinträchtigungen. Auswirkungen auf den Verkehr auf der BAB 60 waren nicht festzustellen.
Der Polizeieinsatz konnte gegen 19:30 Uhr ohne besondere Vorkommnisse beendet werden.
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Merz muss weg" statt. An der Versammlung nahmen rund 15 Personen teil.