freilaufender Hund reißt Reh

Ein freilaufender aggressiver schwarzer Hund hat am Dienstag, den 08.04.2025 gegen 21:00 Uhr, auf der L1 zwischen Seimerich und Niedersgegen ein Reh gerißen.



Der Hund biss nach ersten Erkenntnissen das Reh in den Halsbereich, sodass dieses schwer verletzt im Straßengraben liegen blieb. Hiernach lief der Hund in Richtung Bollendorf davon und konnte nicht mehr gefunden werden. Der Hundehalter ist bisher nicht bekannt.

Das Reh konnte durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten erlöst werden.



Es wird gebeten sachdienliche Hinweise, welche zum Hundehalter führen, bei der Polizei Bitburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell