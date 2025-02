Frau stürzt mit Kinderwagen

Am 18.02.2025 gegen 18.40 Uhr meldete eine Zeugin, dass eine 38-jährige Frau in Hetzerath, Auf der Held, alleinbeteiligt aufgrund Alkoholeinflusses mit ihrem Kinderwagen gestürzt sei.

Hierbei fiel das zweimonatige Kind aus dem Kinderwagen.



Das Kleinkind sowie die Mutter verletzten sich leicht und wurden nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Neben einer Streife der Polizeiinspektion Wittlich waren zwei Rettungswagen im Einsatz; das Jugendamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

eMail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell