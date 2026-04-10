Frau aus Ruwer übergibt hohe Summe nach Schockanruf

Oma! Mama hat eine Radfahrerin totgefahren!" Anschließend übernahm ein vermeintlicher Staatsanwalt, der die Zahlung einer hohen Kaution forderte. Ansonsten müsse die Tochter der Seniorin sofort in Untersuchungshaft.



Die Betrüger gingen, wie häufig bei dieser Betrugsmasche, äußert professionell vor und führten das Telefonat geschickt und mit einem behörden-typischen Sprachgebrauch. So führten sie die Frau, die zudem massiv unter Schock stand, schamlos hinters Licht. In der Hoffnung, ihre Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren zu können, suchte die Seniorin eine hohe Bargeldsumme zusammen. An ihrer Haustür in der Straße "Auf Feiser" übergab sie die angebliche Kaution schließlich gegen 19:30 Uhr an einen Geldabholer. Dieser nahm das Geld an sich und ging in Richtung der Straße "Vogelsang" davon.



Die Frau beschrieb den Geldabholer wie folgt: ca. 1,80 m groß und etwa 35 Jahre alt, dunkle Kurzhaarfrisur, möglicherweise osteuropäisches Aussehen, schwarz gekleidet.



Wer hat am Donnerstagabend, 2. April, zwischen 19 und 20 Uhr, einen Mann, auf den diese Beschreibung passt, im Umfeld der Straßen "Auf Feiser" und "Vogelsang" gesehen? Wer hat möglicherweise sogar die Geldübergabe beobachtet oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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Jana Ernst

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