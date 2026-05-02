Durch den Schubs stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht.
Der Sturz geschah etwa auf Höhe der Sparda-Bank Südwest in der Jakobstraße.
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Frau an der Treviris-Passage von hinten geschubst