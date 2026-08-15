Fortbestand Öffentlichkeitsfahndung Frau Pamela Küster

Saarburg/ Kell (ots) –



Wir beziehen uns auf die am 12.08.26 veröffentlichte Pressemittelung.



Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Pamela Küster.



Diese wird seit Dienstag, 11. August vermisst, sie wurde zuletzt bei den Einkaufsmärkten Leuktal Saarburg gegen 14.30 Uhr gesehen.

Eine Fahndungsausschreibung erfolgte um 22.00 Uhr.



Nach umfangreichen Suchmaßnahmen an den Objekten in Saarburg und Kell, sowie der dortigen Umgebung mit Unterstützung der Diensthundestaffel, Man- Trailern aus Luxemburg, DRK, Wasserschutzpolizei, Hubschrauberstaffel und Polizeikräften aus Saarburg, Hermeskeil und dem Saarland, erfolgte am Nachmittag des Mittwoch, 12. August 26 die polizeiliche Öffentlichkeitfahndung.



Erste Zeugenhinweise erbrachten bisher keine neuen Erkenntnisse.



Da es aktuell leider keine neue Anhaltspunkte zu einem möglichen Aufenthaltsort von Frau Küster gibt, hat die Familie der Vermissten über ihre sozialen Medien, zusätzlich um Hinweise zum Auffinden der Gesuchten gebeten. Sie beabsichtigen am Samstag eine privat organisierte Hinweissuche.

Die Maßnahmen wurden der Polizei mitgeteilt, ein unmittelbarer Austausch und mögliche, weitere polizeiliche Maßnahmen bei neuen Hinweisen sind sichergestellt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin:



Haben Sie Frau Küster nach Verlassen des DM und des Rewe Marktes Saarburg am Dienstag, 11.08.2026 gesehen?



Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Frau Pamela Küster?



Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-915510.



Rückfragen bitte an:



Harald Lahr

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-10





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