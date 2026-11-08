Folgepressemeldung: Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall am 06.11.2026 auf der L47, Bernkastel-Wehlen





Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen übersah eine 18jährige Fahrerin eines VW ID.3 im Einmündungsbereich zur L47 von Wehlen/K73 kommend einen von links herannahenden 3er BMW, welcher auf der Umgehungsstraße in Richtung Zeltingen fuhr. Durch die Kollision schleuderte der BMW, welcher von einem 29jährigen Fahrer geführt wurde, in einen ihm entgegenkommenden VW Tiguan einer 56jährigen Fahrzeugführerin.



Die verursachende Fahrerin aus dem VW ID.3 verletzte sich leicht, der Fahrer sowie ein 4jähriges Kind aus dem BMW hingegen wurden schwerer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrerin des VW Tiguan wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden allesamt ins Krankenhaus verbracht.



Bei dem Verkehrsunfall wurden alle beteiligten Fahrzeuge schwer beschädigt, so dass der Gesamtschaden auf etwa 80.000 Euro geschätzt wird. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei Bernkastel-Kues und dem Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier die Feuerwehren Bernkastel-Kues, Wehlen und Zeltingen sowie die Straßenmeisterei zur Einrichtung einer Umleitung.



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PHK Josten





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