Bitburg
Folgemeldung zum Verkehrsunfall auf der B51
Symbolbild
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dpa

Die Sperrung der B51 dauert vermutlich noch bis in die späte Nacht/ den frühen Morgen hinein an. Bei dem Verkehrsunfall sind größere Mengen an Betriebsstoffen ausgetreten.

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Bei einer Freigabe der Fahrbahn wird nachberichtet.
Der Fahrer des Transporters wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr mittels technischem Gerät aus diesem befreit.
Er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht.
Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.
Zur Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft in Trier die Erstellung eines Verkehrsunfallgutachtens angeordnet.
Zeugen, welche konkrete Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (6561-96850) in Verbindung zu setzen.
Im Einsatz waren mehrere RTW, ein Notarzt, die umliegenden Feuerwehren, die Straßenmeisterei Bitburg, das THW, ein Havariekommissar sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit drei Streifenwagenbesatzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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