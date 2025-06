Folgemeldung schwerer Verkehrsunfall

Ein Transporter und ein Motorrad befuhren die B269 aus Fahrtrichtung Morbach kommend in Fahrtrichtung Gonzerath. Der 38-jährige Fahrer des Transporters beabsichtigte nach links auf die K88 in Fahrtrichtung Elzerath einzubiegen. Hierzu verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Der 73-jährige Motorradfahrer aus der Verbandsgemeine Hermeskeil fuhr auf den vor ihm fahrenden Transporter auf. Der 73-jährige Mann wurde bei dem Zusammenprall schwerstverletzt und der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der 73-jährige Mann wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Die B269 war während der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Straßenmeisterei Bernkastel, ein RTW, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Gonzerath und Morbach, die Polizei Morbach und das Unfallaufnahmeteam.

Die Polizei Morbach bittet den männlichen Ersthelfer sich hier zu melden.

Hinweise an die Polizei Morbach 06533-9374-0



