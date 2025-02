Folgemeldung: Polizeieinsatz an Schule in Jünkerath

Der seit dem heutigen Morgen laufende Polizeieinsatz aufgrund einer Bombendrohung an der Realschule Plus und Grundschule in Jünkerath ist beendet.



Die Polizei hat die Schulgebäude abgesucht und wieder freigegeben.

Im Rahmen der Durchsuchung der Gebäude, bei der auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz kamen, wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden.



Knapp 400 Schülerinnen und Schüler wurden in der nahegelegenen Fair-Play-Arena untergebracht und betreut oder durch Erziehungsberechtigte abgeholt.

Die Ermittlungen und die Identifizierung des Verantwortlichen für die Drohung dauern an.

Gegen die verantwortliche Person besteht der Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§126 StGB). Zudem können ihr die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden.



