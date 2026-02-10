Folgemeldung: LKW kollidiert mit Schulbus

Hierbei übersah er den von rechts kommendem Bus, der in Fahrtrichtung Oberbettingen unterwegs war und missachtete dessen Vorfahrt.



Es befanden sich neben dem Busfahrer 17 Kinder im Bus. Die Kinder wurden vor Ort von Rettungskäften versorgt. Alle Kinder blieben glücklicherweise unverletzt und konnten von den an der Unfallörtlichkeit eingetroffenen Eltern mit nach Hause genommen werden.

Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wird zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.



Das Verkehrsunfallaufnahme-Team übernimmt die Unfallaufnahme vor Ort und befindet sich auf der Anfahrt. Die Unfallstelle wird daher voraussichtlich noch rund drei Stunden gesperrt sein. Eine Umleitung wird eingerichtet.



