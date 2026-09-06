Konz
Flugunfall auf dem Segelflugplatz Konz-Könen
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Sonntag, 06.09.2026 gegen 12:oo Uhr ereignete sich im Bereich des Segelflugplatz in Konz Könen ein Flugunfall.

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Ein mit zwei Personen besetztes Segelflugzeug wurde mittels Seilwinde in die Luft gezogen.
Während des Startvorgang riss das Windenseil. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Segelflugzeug noch nicht die erforderliche Flughöhe erreicht.
Der Pilot leitete eine Notlandung ein und steuerte das Segelflugzeug in angrenzende Baumkronen.
Durch den Aufprall in den Bäumen wurde niemand verletzt. Die beiden Insassen konnten sich eigenständig aus dem zerstörten Segelflugzeug befreien.
Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zu Folge im fünfstelligen Bereich bewegen.
Im Einsatz befanden sich der Rettungshubschrauber der Air Rescue mit Notarzt, ein Rettungswagen des DRK aus Konz, die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sowie die Polizei Saarburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
POK Schwalier

Telefon: 06581-91550


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