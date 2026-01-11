Flüchtiges Kraftfahrzeug beschädigt Straßenlaterne



Der derzeit unbekannte Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld und kam in der vor Ort befindlichen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Durch den Unfall wurde eine Hecke des anliegenden Grundstücks sowie ein Laternenpfosten beschädigt.

Die Polizei Birkenfeld ermittelt nun aufgrund des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33 in 55765 Birkenfeld

Telefon: 06782 - 9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell