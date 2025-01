Flüchtiger Täter nach Kraftstoffdiebstahl - bitte keine Anhalter mitnehmen

Gegen 04.30 Uhr am heutigen Morgen kam es zu einem Kraftstoffdiebstahl aus einem an einer Baustelle in Rhaunen abgestellten Bagger. Im weiteren Verlauf ließ der Täter auf der Flucht vor der Polizei sein Fahrzeug, einen dunkelblauen Mercedes SUV, an der K 66 zwischen Rhaunen und Hottenbach zurück und dürfte nunmehr zu Fuß unterwegs sein.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

Wurde nach 04.30 Uhr im Bereich Rhaunen eine Person gesehen, die zu Fuß unterwegs gewesen ist?



