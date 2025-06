Flüchtiger PKW nach Unfallverursachung

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.06.2025, 13:00 Uhr und Samstag, 28.06.2025, 14:00 Uhr wurde ein in der Schulstraße in Dockweiler abgestellter PKW beschädigt.



Vermutlich befuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer in dem besagten Zeitraum mit seinem Fahrzeug die Straße und kollidierte hierbei mit dem am Fahrbahnrand abgestellten PKW.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, entgegen.



Rückfragen bitte an:



---------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

Thomas Clemens, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell