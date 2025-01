Flüchtiger LKW-Fahrer

Am Freitagmorgen, 03.01.2025 kam es auf der L 28 zwischen den Ortslagen von Daun-Steinborn und Kirchweiler zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Demnach befuhr ein bis dato unbekannter LKW die Fahrbahn in Richtung Gerolstein und geriet hierbei auf die Gegenfahrspur, sodass es zur Berührung mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kam.

Der LKW-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den durch ihn verursachten Sachschaden zu kümmern.



Hinweise in dieser Sache, insbesondere zu Angaben des verursachenden Fahrzeugs und Fahrers nimmt die Polizeiinspektion Daun, Tel: 06592/96260, entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell