Flüchtiger Fußgänger nach Unfallgeschehen auf Parkplatz in Bitburg





Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Fußgänger auf dem Parkplatz von einem Pkw erfasst. Im Anschluss entfernten sich jedoch sowohl der Fahrzeugführer als auch der Fußgänger

von der Unfallstelle.



Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten der beteiligte Pkw sowie dessen Fahrer von der Polizei festgestellt werden. Der Fußgänger ist bislang unbekannt.

Es ist davon auszugehen, dass dieser leicht verletzt wurde.



Die Polizei bittet den beteiligten Fußgänger, sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden. Ebenso werden Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

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