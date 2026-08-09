Schoden
Flüchtiger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, den 09.08.2026 gegen 11:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Marienkappelle in Schoden ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern Auf einem dortigen Waldweg kam es zur Kollision der beiden Fahrradfahrer.

Dabei stürzte mindestens ein Radfahrer und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Der andere beteiligte Fahrradfahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den verletzten Unfallbeteiligten zu kümmern, in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.
Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter 06581 91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
06581 91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren