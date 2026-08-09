Flüchtiger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 09.08.2026 gegen 11:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Marienkappelle in Schoden ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern Auf einem dortigen Waldweg kam es zur Kollision der beiden Fahrradfahrer.

Dabei stürzte mindestens ein Radfahrer und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der andere beteiligte Fahrradfahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den verletzten Unfallbeteiligten zu kümmern, in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter 06581 91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

06581 91550





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