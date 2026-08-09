Flüchtiger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Dabei stürzte mindestens ein Radfahrer und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Der andere beteiligte Fahrradfahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den verletzten Unfallbeteiligten zu kümmern, in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.
Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter 06581 91550 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
06581 91550
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Dabei stürzte mindestens ein Radfahrer und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.