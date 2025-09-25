Flüchtige Täter nach Call-Center-Betrug -- Bitte keine Anhalter mitnehmen !!!!

Einer der Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden, mindestens ein weiterer Täter ist auf der Flucht.



Seitens der Polizei ergeht daher der dringende Hinweis, keine Anhalter im Bereich Heimbach und den umliegenden Ortschaften mitzunehmen.



Weiterhin ergeht die Bitte, verdächtige Personen und Wahrnehmungen, insbesondere im o.g. Bereich, umgehend der Polizei unter der "110" zu melden.



Die Polizei bittet darum derzeit von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



