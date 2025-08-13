Flüchtige Motocrossmaschinen in Hoppstädten-Weiersbach

Nach Erblicken der Streife ergriffen die beiden Motocrossfahrer die Flucht in Richtung Waldgebiet Fissler-Werk.
Beschreibung 1: weiß /neongrüne Crossmaschine, Fahrer: weiß/neongrüner Helm, helle, lange Hose, Oberteil mit neongrünem Muster an den Ellbogen
Beschreibung 2: schwarz/rote Crossmaschine, Fahrer: dunkler Helm, dunkle lange Hose, blaues T-Shirt, schwarzer Rucksack
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Telefax: 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Nach Erblicken der Streife ergriffen die beiden Motocrossfahrer die Flucht in Richtung Waldgebiet Fissler-Werk.