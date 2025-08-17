Flucht nach Verkehrsunfall auf Baumarktparkplatz

Ein grauer Ford Mondeo wurde vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich für den Schaden verantwortlich zu zeigen.
Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet nun um die Mithilfe möglicher Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrzeugführer machen?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein telefonisch oder per E-Mail entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781- 5610
piidar-oberstein@polizei.rlp.de
