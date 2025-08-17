Flucht nach Verkehrsunfall auf Baumarktparkplatz

Am Morgen des 16. August 2025, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr, kam es auf dem Kundenparkparkplatz des "Globus-Baumarkt" in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein grauer Ford Mondeo wurde vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich für den Schaden verantwortlich zu zeigen.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet nun um die Mithilfe möglicher Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrzeugführer machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein telefonisch oder per E-Mail entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell