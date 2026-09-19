Birkenfeld/Nahe
Flucht mit MotoCross-Maschine ohne Kennzeichen
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, 19.09.2026, gegen 12:45Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Birkenfeld eine MotoCross-Maschine ohne Kennzeichen in der Schneewiesenstraße, 55765 Birkenfeld im fließenden Verkehr festgestellt.

Schon vor einer Verkehrskontrolle flüchtete der Kradfahrer und überholte mehrere Fahrzeuge in rücksichtsloser Weise. Der Kradfahrer flüchtete über die B41 und letztlich in ein Waldgebiet nahe der MotoCrossstrecke, Birkenfeld.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER


Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782-991-71
Telefax 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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