Schon vor einer Verkehrskontrolle flüchtete der Kradfahrer und überholte mehrere Fahrzeuge in rücksichtsloser Weise. Der Kradfahrer flüchtete über die B41 und letztlich in ein Waldgebiet nahe der MotoCrossstrecke, Birkenfeld.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
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Flucht mit MotoCross-Maschine ohne Kennzeichen
Schon vor einer Verkehrskontrolle flüchtete der Kradfahrer und überholte mehrere Fahrzeuge in rücksichtsloser Weise. Der Kradfahrer flüchtete über die B41 und letztlich in ein Waldgebiet nahe der MotoCrossstrecke, Birkenfeld.