Flucht mit MotoCross-Maschine ohne Kennzeichen

Am Samstag, 19.09.2026, gegen 12:45Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Birkenfeld eine MotoCross-Maschine ohne Kennzeichen in der Schneewiesenstraße, 55765 Birkenfeld im fließenden Verkehr festgestellt.

Schon vor einer Verkehrskontrolle flüchtete der Kradfahrer und überholte mehrere Fahrzeuge in rücksichtsloser Weise. Der Kradfahrer flüchtete über die B41 und letztlich in ein Waldgebiet nahe der MotoCrossstrecke, Birkenfeld.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER





Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Telefon 06782-991-71

Telefax 06782-991-20

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell