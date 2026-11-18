

Zunächst wurde bei der Kontrolle ein mit kühlpflichtigem Hühnerfleisch und anderen Fleischwaren beladener deutscher Kastenwagen auf dem Weg von Köln zu den einzelnen Endladestellen gestoppt und das Veterinäramt verständigt. Dabei bestätigte die Lebensmittelkontrolle des Veterinäramtes der Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Verdacht, dass die Fleischwaren zu warm transportiert wurden. Zudem konnte man die Kühlkette nicht mehr nachvollziehen und die verschiedenen Fleischwaren wurden zudem offen und verbotenerweise zusammen befördert. Aufgrund der Vielzahl an Verstößen gegen das Lebensmitterecht, wurde die Vernichtung der ca.680Kg Hühnerfleisch und anderen Fleischwaren angeordnet. Entsprechende Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Lebensmittelrecht wurden vorgelegt. Der Fahrer konnte bei der Kontrolle auch die für den durchgeführten Güterverkehr notwendige Lizenz nicht vorweisen.

Des Weiteren wurde bei einer rumänisch-spanischen Sattelzugkombination die Weiterfahrt untersagt, da dieser statt der erlaubten 4m eine Gesamthöhe von über 4,25m hatte. Da keinerlei Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnis vorlagen, wurde auch hier die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Der Fahrer konnte zwar das höhenverstellbare Dach des Sattelanhängers absenken, jedoch wurde hierdurch die erlaubte Gesamthöhe von 4m nicht erreicht, so dass die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt blieb.

Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und gegen das Unternehmen ein Verfahren, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann, da sich dieses durch die höhere Beladung einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber anderen Untermnemen verschaffte.



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