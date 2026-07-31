Am 30.07.2026 gegen 12:38 Uhr kam es im Bereich von Bettenfeld zu einem kleinen Flächenbrand eines Feldes.





Es ergaben sich vor Ort zunächst keinerlei Hinweise auf strafbares Verhalten.



Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte zügig unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell