Flächenbrand





Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der sich auf etwa 900m² ausgebreitete Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Die ersten Ermittlungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wittlich ergaben, dass ein vermutlich sorglos weggeworfener brennender oder glimmender Gegenstand den Brand verursacht haben dürfte.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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