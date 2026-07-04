Am 03.07.2026 gegen 13:45 Uhr kam es im Bereich der Ortslage von Hupperath im Zuge von Mäharbeiten zu einem Flächenbrand.





Vermutlich ausgelöst durch einen Funkenflug im Zuge des Befahrens mittels Mähdreschers entzündete sich ein bereits abgemähtes Feld.



Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



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