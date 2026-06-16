Flächenbrand





Durch die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Der Grund des Brandausbruchs ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein konkret strafbares Verhalten konnte bisher nicht festgestellt werden.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.



Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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