Flächenbrand durch Blitzeinschlag





Während des Unwetters kam es zu einem Blitzeinschlag in einen Baum, wodurch Teile der angrenzenden Wiese in Brand gerieten.



Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass es lediglich zu einem geringfügigen Sachschaden kam. Im Einsatz waren die Feuerwehren Watzerath, Pronsfeld und Prüm.



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