Im Zuge von Mäharbeiten kam es vermutlich aufgrund der aufgestauten Hitze an einem Mähdrescher zur Entfachung des Brandes, welches sich bereits über mehrere Hektar ausgebreitet hatte.
Bei Eintreffen der Beamten war der Brand bereits durch die eingesetzten Feuerwehren, sowie durch umliegende Landwirte gelöscht.
Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Daleiden, Arzfeld, Irrhausen, Olmscheid, Waxweiler, Eschfeld und Dahnen, sowie die Polizeiinspektion Prüm.
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Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiterin: PK'in Krämer
Telefon: 06551-9420
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Flächenbrand bei Mäharbeiten