Flächenbrand bei Mäharbeiten

Am heutigen Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei Prüm über einen Flächenbrand eines Feldes in Daleiden in Kenntnis gesetzt.



Im Zuge von Mäharbeiten kam es vermutlich aufgrund der aufgestauten Hitze an einem Mähdrescher zur Entfachung des Brandes, welches sich bereits über mehrere Hektar ausgebreitet hatte.

Bei Eintreffen der Beamten war der Brand bereits durch die eingesetzten Feuerwehren, sowie durch umliegende Landwirte gelöscht.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Daleiden, Arzfeld, Irrhausen, Olmscheid, Waxweiler, Eschfeld und Dahnen, sowie die Polizeiinspektion Prüm.



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