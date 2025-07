Fit fürs Auswahlverfahren!

Oder du überlegst noch dich bei der Polizei zu bewerben?



Dann übe mit uns den Sporttest! Am 1. August von 10 bis 14 Uhr bieten die Polizeiinspektionen Birkenfeld und Idar-Oberstein gemeinsam die Möglichkeit an, auf dem Gelände der Halle am Berg den Sporttest unter Anleitung zu üben. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten ab der 10. Klasse (mindestens 15 Jahre). Bitte bring Sportkleidung, Hallen-und Turnschuhe, Essen und Getränke selbst mit.



Umkleidekabinen und Duschen stehen aus organisatorischen Gründen leider nicht zur Verfügung.



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bitte bis zum 29. Juli mit deinem Namen, Anschrift und telefonischer Erreichbarkeit per E-Mail unter der Adresse piidar-oberstein.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an. Wir setzen uns dann mit dir in Verbindung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Ansprechpartner: PK Kraus



Telefon: 0651/983-44724

E-Mail: piidar-oberstein.einstellungsberatung@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell