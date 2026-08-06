"Fit fürs Auswahlverfahren" - Polizei bereitet Nachwuchskräfte auf den Einstellungstest vor

Ziel der Veranstaltung war es, interessierten jungen Menschen einen praxisnahen Einblick in das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz zu geben und sie gezielt auf die sportlichen Anforderungen vorzubereiten.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Landkreisen Birkenfeld, Germersheim, Trier-Saarburg sowie aus der Stadt Trier nahmen das Angebot wahr. Darüber hinaus reisten auch Interessierte aus dem Saarland an, um sich über den Polizeiberuf und die Karrierechancen zu informieren.



Zum Auftakt der Veranstaltung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem kurzen Imagefilm einen Überblick über die vielfältigen Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz.



Im Anschluss folgte der sportliche Teil des Tages. Nach dem Cooper-Lauf konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die polizeiliche Schutzausrüstung kennenlernen und erhielten interessante Einblicke in deren Einsatz. Anschließend standen weitere Disziplinen des Auswahlverfahrens auf dem Programm: der Klimmzughang sowie der Standweitsprung, bei denen die Teilnehmenden ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnten.



Die Veranstaltung bot nicht nur die Gelegenheit, die Anforderungen des Auswahlverfahrens kennenzulernen, sondern auch mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und wertvolle Tipps für die Vorbereitung zu erhalten.

Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde als Anerkennung für ihre erfolgreiche Teilnahme.



Die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Birkenfeld ziehen ein positives Fazit der Veranstaltung. Das Interesse - auch über die Grenzen des Landkreises hinaus - zeigt, dass der Polizeiberuf für viele junge Menschen weiterhin attraktiv ist. Zudem ist bereits geplant, die Veranstaltung auch im kommenden Jahr während den Sommerferien erneut anzubieten.



Mit Angeboten wie "Fit fürs Auswahlverfahren" möchte die Polizei Interessierte frühzeitig begleiten und bestmöglich auf den Weg in eine berufliche Zukunft bei der Polizei vorbereiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Ansprechpartner: POK Kraus



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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