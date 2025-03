Fit fürs Auswahlverfahren mit der Polizei Trier

Im Rahmen der Veranstaltung "GET.READY - deine Zukunft in blau" konnte der im Auswahlverfahren geforderte Sporttest trainiert werden.

Gemeinsam mit den Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Trier wurden die drei Disziplinen (Cooper-Test, Standweitsprung und Klimmzughang) unter Anleitung geübt. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit ihren aktuellen Fitnessstand zu überprüfen und sich mit den Beamtinnen und Beamten in den einzelnen Disziplinen zu messen.



Im Anschluss stellte ein Diensthundeführer seinen tierischen Kollegen vor und bot einen kleinen Einblick in deren tägliche Arbeit. Besonders beeindruckt waren die Teilnehmenden von der Gehorsamkeit des Hundes, welche vor Ort eindrucksvoll zur Schau gestellt wurde.



In einer locken Atmosphäre bestand den Tag über die Möglichkeit mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen, sich über den Beruf zu informieren und einen Einblick in den Funkstreifenwagen, sowie die Ausrüstung zu erhalten.



An einer "Reaction-Wall" konnte zusätzlich die Reaktionsfähigkeit mit und ohne Rauschbrille getestet werden. Der ein oder andere bot sich mit den Polizeibeamten vor Ort ein spannendes Duell.



Die Polizeiinspektion Trier bedankt sich bei allen Teilnehmenden für den gelungenen Tag, sowie bei den Verantwortlichen des Moselstadions.



