Feuerwerkskörper aus fahrendem Pkw geworfen - Strafverfahren eingeleitet

Zu einem Brand kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.
Aufgrund der derzeit trockenen Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen erheblichen Brandgefahr wurde gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet.
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere bei anhaltender Trockenheit bereits kleinste Zündquellen ausreichen können, um Vegetations- oder Waldbrände auszulösen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Brandgeschehen wird eindringlich gebeten, jeglichen leichtfertigen Umgang mit Feuer und anderen Zündquellen im Freien zu unterlassen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
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Zu einem Brand kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.