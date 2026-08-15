Feuerwerkskörper aus fahrendem Pkw geworfen - Strafverfahren eingeleitet

Am Samstag, den 15.08.2026, gegen 20:10 Uhr, warf ein 19-jähriger Mann aus dem Raum Köln während der Fahrt auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm im Baustellenbereich mindestens einen zuvor angezündeten Feuerwerkskörper aus einem fahrenden Pkw.

Zu einem Brand kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.



Aufgrund der derzeit trockenen Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen erheblichen Brandgefahr wurde gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere bei anhaltender Trockenheit bereits kleinste Zündquellen ausreichen können, um Vegetations- oder Waldbrände auszulösen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Brandgeschehen wird eindringlich gebeten, jeglichen leichtfertigen Umgang mit Feuer und anderen Zündquellen im Freien zu unterlassen.



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Polizei Prüm



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