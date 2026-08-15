Feuerscheid
Feuerwerkskörper aus fahrendem Pkw geworfen - Strafverfahren eingeleitet

Symbolbild

dpa

Am Samstag, den 15.08.2026, gegen 20:10 Uhr, warf ein 19-jähriger Mann aus dem Raum Köln während der Fahrt auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm im Baustellenbereich mindestens einen zuvor angezündeten Feuerwerkskörper aus einem fahrenden Pkw.

Lesezeit 1 Minute

Zu einem Brand kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Aufgrund der derzeit trockenen Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen erheblichen Brandgefahr wurde gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere bei anhaltender Trockenheit bereits kleinste Zündquellen ausreichen können, um Vegetations- oder Waldbrände auszulösen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Brandgeschehen wird eindringlich gebeten, jeglichen leichtfertigen Umgang mit Feuer und anderen Zündquellen im Freien zu unterlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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