Nach anfänglichem Verdacht eines Brandes stellte sich heraus, dass die Ursache der starken Rauchentwicklung in angebranntem Essen lag.
Keiner der Bewohner wurde dabei verletzt. Die umliegenden Feuerwehren sowie ein Rettungswagen samt Notarzt und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues waren im Einsatz.
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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
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Feuerwehreinsatz in Seniorenheim
Nach anfänglichem Verdacht eines Brandes stellte sich heraus, dass die Ursache der starken Rauchentwicklung in angebranntem Essen lag.