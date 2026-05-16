Piesport
Feuerwehreinsatz in Seniorenheim
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues kam es am Freitag, den 15.05.2026, gegen 16:20 Uhr in einem Seniorenheim in Piesport.

Nach anfänglichem Verdacht eines Brandes stellte sich heraus, dass die Ursache der starken Rauchentwicklung in angebranntem Essen lag.
Keiner der Bewohner wurde dabei verletzt. Die umliegenden Feuerwehren sowie ein Rettungswagen samt Notarzt und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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