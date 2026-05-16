Feuerwehreinsatz in Seniorenheim

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues kam es am Freitag, den 15.05.2026, gegen 16:20 Uhr in einem Seniorenheim in Piesport.

Nach anfänglichem Verdacht eines Brandes stellte sich heraus, dass die Ursache der starken Rauchentwicklung in angebranntem Essen lag.

Keiner der Bewohner wurde dabei verletzt. Die umliegenden Feuerwehren sowie ein Rettungswagen samt Notarzt und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues waren im Einsatz.



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