Feuerwehr, Rettungshundestaffel und Polizei suchen vermissten 10-Jährigen; "junger Mann" konnte wohlauf angetroffen werden

Gegen 15:36 Uhr am 22.10.2026 meldete sich die Klassenlehrerin eines 10-Jährigen Kindes aus dem Wittlicher Stadtgebiet bei der Polizeiinspektion Wittlich und teilte mit, dass der Junge im Zuge eines Waldspaziergangs verschwunden sei.





Eigene Nachsuchen nach dem Jungen waren erfolglos verlaufen.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden umgehend gemeinsam mit der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel koordinierte Suchmaßnahmen in Wittlich und dem Waldgebiet "Grüneberg" durchgeführt, wo der "junge Mann" zuletzt gesehen wurde.



Gegen 17:32 Uhr konnte der vermisste 10-Jährige wohlbehalten nach Zeugenhinweisen im Bereich des ZOB in Wittlich angetroffen werden.



Er wurde seinen Eltern übergeben.



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