Am 31.07.2026 gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich von Arenrath auf einer dort befindlichen Ackerfläche zu einer Feuerentwicklung in einem Mähdrescher.





Vermutlich verursacht durch die Trockenheit, die aktuelle Witterung und die heiße Abluft im Mähdrescher entzündete sich etwas Stroh im Inneren des Mähdreschers.



Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Es entstand leichter Sachschaden am Mähdrescher.



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