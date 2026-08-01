Vermutlich verursacht durch die Trockenheit, die aktuelle Witterung und die heiße Abluft im Mähdrescher entzündete sich etwas Stroh im Inneren des Mähdreschers.
Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Es entstand leichter Sachschaden am Mähdrescher.
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Feuerentwicklung in einem Mähdrescher
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