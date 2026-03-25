Nohn
Feuer in Waldstück
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am gestrigen Nachmittag wurden Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr zu einem Brand in Nohn entsandt.

In einem Waldstück, nahe dem alten Sportplatz, hatten Zeugen ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehrleute löschten das brennende Laub, am Boden des Areals, zügig ab. Ein Übergreifen auf Bäume wurde somit verhindert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-9626-0
https://s.rlp.de/PIDaun.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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