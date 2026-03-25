Feuer in Waldstück

In einem Waldstück, nahe dem alten Sportplatz, hatten Zeugen ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehrleute löschten das brennende Laub, am Boden des Areals, zügig ab. Ein Übergreifen auf Bäume wurde somit verhindert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



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